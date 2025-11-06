Demain Nous Appartient spoiler : Marianne surprend William qui... (vidéo épisode du 11 novembre)



Demain nous appartient spoiler – On peut dire que William profite pleinement de son congé dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Le docteur Daunier n’a toujours pas repris le travail et il s’amuse désormais à poster des vidéos sur les réseaux sociaux ! Mais dans quelques jours, il va se faire sèchement recadrer par Marianne…











Et pour cause, la directrice de l’hôpital surprend William avec Bruno. Il vient de lui faire passer des examens et lui a même fait une ordonnance alors qu’il n’a toujours pas repris son poste de médecin ! Marianne est hors d’elle et rappelle à William que ça fait deux fois qu’elle le surprend avec un patient alors qu’il n’est pas censé être là. Marianne rappelle à William qu’il y a des règles à l’hôpital, elle le met à la porte…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2072 du 11 novembre 2025 : Marianne s’attaque à William

