Demain Nous Appartient spoiler : Samuel découvre la maladie de Fred (vidéo épisode du 7 novembre)



Publicité





Demain nous appartient spoiler – Samuel va finalement découvrir le secret de Fred dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Après le coup de médicaments pour la bipolarité retrouvés pendant le boot camp, dans quelques jours, Samuel va parler à Marine…











Publicité





Celle-ci l’interroge sur le boot camp avec Fred et Samuel en profite pour lui parler sa pathologie. Marine avoue que Fred souffre de bipolarité et qu’elle aussi a mis longtemps avant de le savoir car il le cache à tout le monde. Samuel ne comprend pas…

Victoire est-elle au courant de la maladie de son compagnon ? Samuel va-t-il lui en parler ?

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Jordan et Judith se mettent en danger ! (vidéo épisode du 7 novembre)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2070 du 7 novembre 2025 : Samuel découvre le secret de Fred

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.