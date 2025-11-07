Ici tout commence du 7 novembre : Teyssier fait une découverte sur les Jourdain ! (résumé + vidéo épisode 1302 en avance)



Ici tout commence du 7 novembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1302 – Teyssier va faire une découverte choc sur les Jourdain ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et Rose, Joachim et Loup s’inquiètent pour Clotilde, qui cache quelque chose…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 7 novembre – résumé de l’épisode 1302

Andréa rend visite à Clotilde pour la pousser à réintégrer la brigade du brunch, mais la cheffe refuse, incapable de travailler avec Hector. Rose vient ensuite prendre de ses nouvelles, mais Clotilde la rejette sèchement. À l’hôtel familial, Andréa reproche à Hector d’avoir accepté un accord avec Teyssier. Ce dernier annonce l’absence de Clotilde, mais parvient à convaincre Hector de faire un essai en cuisine. Il retrouve alors Ismaël, Bianca, Léonard et Zoé, qui le surprend par hasard en train de prendre un médicament.

De son côté, Rose confie à Joachim qu’elle s’inquiète pour Clotilde, la trouvant de plus en plus instable. Loup confirme l’avoir vue bouleversée, sur le point de pleurer. Peu après, Andréa prévient Clotilde que Teyssier risque de découvrir la vérité sur les liens entre les Armand et les Jourdain. Clotilde, très émue, est surprise par Joachim alors qu’elle craque.



Pendant ce temps, Teyssier interroge Jeanne Jourdain sur sa famille et apprend qu’elle a vécu à l’Institut quand ses parents en étaient les gardiens. Il découvre ainsi que Léon Jourdain n’était pas un ami d’Auguste Armand, mais son employé. Soupçonnant un mensonge sur l’origine de leur fortune, il surprend Andréa en train de détruire un acte de donation signé Auguste Armand en faveur des Jourdain.

À l’Institut, Ferdinand tente de justifier le plagiat d’un plat de Billie. Teyssier le menace d’exclusion au moindre faux pas. Informée de la trahison, Billie confronte Ferdinand et coupe les ponts avec lui malgré ses excuses. De son côté, Pénélope peine à se remettre des nouvelles de son ex et se confie à Gary après le service. Plus tard, elle le retrouve au Coffee Shop pour s’excuser, et leur complicité les conduit à coucher ensemble. Le lendemain, Pénélope est très gênée en découvrant que Gary n’a que 19 ans…

Ici tout commence du 7 novembre 2025 – extrait vidéo

