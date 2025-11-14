Ici Tout Commence spoiler : Clotilde face à Hector ! (vidéo épisode du 20 novembre)



Ici tout commence spoiler – Malgré les révélations sur la responsabilité de Clotilde dans l’accident d’Hector, le partenariat entre l’institut Auguste Armand et l’hôtel Jourdan va bien se poursuivre dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Mais dans quelques jours, alors que Clotilde donne ses instructions à la brigade du brunch avant l’inauguration de l’hôtel d’application, Hector débarque…











La tension monte à l’approche de l’inauguration de l’Hôtel d’application. Teyssier, Clotilde, Rose et Jeanne forment une véritable équipe de choc, mobilisée jour et nuit pour garantir la réussite de l’événement. L’ouverture de l’Hôtel Jourdain se profile, et le brunch – moment clé de la journée – doit être parfait en tous points. Mais l’arrivée soudaine d’Hector vient perturber l’équilibre… Clotilde est déstabilisée.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1310 du 20 novembre 2025 : Clotilde affronte Hector

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.