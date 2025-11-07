Ici Tout Commence spoiler : Léonard fait une découverte choc sur Hector ! (vidéo épisode du 12 novembre)



Ici tout commence spoiler – On peut dire que Léonard ne s’attendait pas du tout à ça dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ! Dans quelques jours, en cuisine à l’hôtel Jourdain, Léonard est seul avec Hector et Ismaël quand il va faire une découverte choc sur le chef…











À l’Hôtel Jourdain, le Chef Hector s’affaire en cuisine aux côtés d’Ismaël. Léonard, en retard, finit par les rejoindre. Mais rapidement, Hector, pris d’un malaise en restant debout, préfère s’asseoir. C’est alors que Léonard fait une découverte inattendue : le chef a une jambe en moins, il porte une prothèse !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1305 du 12 novembre 2025 : Hector a une jambe en moins

