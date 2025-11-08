Ici Tout Commence spoilers : Clotilde dit tout, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 10 au 14 novembre 2025)

Par

Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 10 au 14 novembre 2025 – Impatient de découvrir ce qui va se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir. Notez qu’il n’y aura pas d’épisode jeudi, en raison d’un hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015.


© THOMAS BRAUT / ITC / TF1


On peut vous dire que la semaine va être marquée par la suite de l’intrigue sur l’hôtel Jourdain. Teyssier cherche et découvre qu’Hector a étudié à l’institut sans passer le concours d’entrée. Teyssier et Rose finissent par penser qu’Hector est le fils caché d’Auguste ! Mais Constance trouve la preuve que ce n’est pas le cas : leurs groupes sanguins ne correspondent pas ! De son côté, Andréa menace Clotilde : elle doit absolument se taire !

Mais plus tard, face à Hector, Clotilde finit par tout dire au sujet du secret entre leurs deux familles !

Pendant ce temps là, Gary promet à Pénélope de ne rien dire au sujet de ce qui s’est passé entre eux. Et Angèle fait une révélation à Alice…


Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 10 au 14 novembre 2025

Lundi 10 novembre 2025 (épisode 1303) : A L’hôtel, Teyssier lève le voile sur Clotilde. Face à Anaïs, Tom veut faire ses preuves. De son côté, Gary donne sa parole à Pénélope.
Mardi 11 novembre 2025 (épisode 1304) : Andréa met Clotilde en garde. Chez les Lanneau, Fleur fait place nette. A la coloc, Billie et Anaïs font la fine bouche.
Mercredi 12 novembre 2025 (épisode 1305) : Face à Hector, Clotilde crache le morceau. Gaëtan veut mettre Alice dans sa poche. Chez les Lanneau, Solal et Lionel trouvent un terrain d’entente.
Jeudi 13 novembre 2025 : pas de diffusion
Vendredi 14 novembre 2025 (épisode 1306) : Avec Teyssier, Hector impose ses règles. De son côté, Billie cherche son ange gardien. Angèle révèle le pot aux roses à Alice.

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 10 au 14 novembre 2025

