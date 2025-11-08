Ici Tout Commence spoilers : Clotilde dit tout, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 10 au 14 novembre 2025)



Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 10 au 14 novembre 2025 – Impatient de découvrir ce qui va se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir. Notez qu’il n’y aura pas d’épisode jeudi, en raison d’un hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015.











On peut vous dire que la semaine va être marquée par la suite de l’intrigue sur l’hôtel Jourdain. Teyssier cherche et découvre qu’Hector a étudié à l’institut sans passer le concours d’entrée. Teyssier et Rose finissent par penser qu’Hector est le fils caché d’Auguste ! Mais Constance trouve la preuve que ce n’est pas le cas : leurs groupes sanguins ne correspondent pas ! De son côté, Andréa menace Clotilde : elle doit absolument se taire !

Mais plus tard, face à Hector, Clotilde finit par tout dire au sujet du secret entre leurs deux familles !

Pendant ce temps là, Gary promet à Pénélope de ne rien dire au sujet de ce qui s’est passé entre eux. Et Angèle fait une révélation à Alice…



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 10 au 14 novembre 2025

Lundi 10 novembre 2025 (épisode 1303) : A L’hôtel, Teyssier lève le voile sur Clotilde. Face à Anaïs, Tom veut faire ses preuves. De son côté, Gary donne sa parole à Pénélope.

Mardi 11 novembre 2025 (épisode 1304) : Andréa met Clotilde en garde. Chez les Lanneau, Fleur fait place nette. A la coloc, Billie et Anaïs font la fine bouche.

Mercredi 12 novembre 2025 (épisode 1305) : Face à Hector, Clotilde crache le morceau. Gaëtan veut mettre Alice dans sa poche. Chez les Lanneau, Solal et Lionel trouvent un terrain d’entente.

Jeudi 13 novembre 2025 : pas de diffusion

Vendredi 14 novembre 2025 (épisode 1306) : Avec Teyssier, Hector impose ses règles. De son côté, Billie cherche son ange gardien. Angèle révèle le pot aux roses à Alice.

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 10 au 14 novembre 2025

vidéo à venir

