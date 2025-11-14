Les 12 coups de midi du 14 novembre : plus que 12 cases sur l’étoile mystérieuse, qui s’y cache ?



Les 12 coups de midi du 14 novembre 2025, 57ème victoire de Cyprien – Encore une victoire de Cyprien mais sans briller ce vendredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a buté sur deux questions du Coup de Maître, remportant seulement 200 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 14 novembre, plus que 12 cases sur l’étoile mystérieuse

La cagnotte personne de Cyprien s’élève ainsi au total de 246.295 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, il ne reste plus que 12 cases et on a déjà la totalité des indices : Monument Valley aux Etats-Unis, un chapeau de cow-boy, le buste d’Aphrodite, un avion de ligne, un poisson, un parachutiste, une noix de coco et la lune.

Avec ces indices, chez Stars-Actu, on pense à Tom Hanks :

– La route 163 / Monument Valley → fait référence à « Forrest Gump », quand le personnage s’arrête de courir sur cette route mythique.

– Le chapeau de cow-boy → clin d’œil à Woody, le cow-boy dont Tom Hanks prête sa voix dans « Toy Story ».

– Le buste d’Aphrodite → symbole de l’amour et de la beauté, rappelant les comédies romantiques de Tom Hanks comme « Nuits blanches à Seattle » et « Vous avez un message ».

– L’avion de ligne → référence à « Sully », dans lequel Tom Hanks incarne le pilote Chesley Sullenberger qui fait amerrir un avion sur l’Hudson.

– Le poisson et la noix de coco pour « Seul au monde » : le film contient des scènes emblématiques où le personnage de Tom Hanks pêche, attrape et cuisine du poisson pour survivre sur l’île

– Le parachutiste peut faire référence au film « Il faut sauver le soldat Ryan », mais aussi à « Toy Story »

– La lune pour « Apollo 13 »

Noms déjà proposés : Pierre Niney, Bryan Cranston, Johnny Depp, Pierre Gasly, Matthew McConaughey, Will Smith



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 14 novembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+