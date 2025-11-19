Les 12 coups de midi du 19 novembre : la vaccination fait chuter Cyprien, l’étoile mystérieuse toujours pas décrochée



Les 12 coups de midi du 19 novembre 2025, 62ème victoire de Cyprien – Toujours pas de 3ème étoile mystérieuse décrochée pour Cyprien ce mercredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Alors que l’étoile mystérieuse est entièrement dévoilée depuis hier, il a buté sur la dernière question du Coup de Maître sur la vaccination et n’a donc toujours pas pu proposer de nom pour la décrocher !











Les 12 coups de midi du 19 novembre, Tom Hanks sur l’étoile mystérieuse

Avec 2.000 euros à partager, Cyprien voit sa cagnotte monter au total de 249.145 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, rappelons que c’est le visage de Tom Hanks qui est apparu.

Explications des indices :

– La route 163 / Monument Valley → fait référence à « Forrest Gump », quand le personnage s’arrête de courir sur cette route mythique.

– Le chapeau de cow-boy → clin d’œil à Woody, le cow-boy dont Tom Hanks prête sa voix dans « Toy Story ».

– Le buste d’Aphrodite → symbole de l’amour et de la beauté, rappelant les comédies romantiques de Tom Hanks comme « Nuits blanches à Seattle » et « Vous avez un message ».

– L’avion de ligne → référence à « Sully », dans lequel Tom Hanks incarne le pilote Chesley Sullenberger qui fait amerrir un avion sur l’Hudson.

– Le poisson et la noix de coco pour « Seul au monde » : le film contient des scènes emblématiques où le personnage de Tom Hanks pêche, attrape et cuisine du poisson pour survivre sur l’île

– Le parachutiste peut faire référence au film « Il faut sauver le soldat Ryan », mais aussi à « Toy Story »

– La lune pour « Apollo 13 »

Noms déjà proposés : Pierre Niney, Bryan Cranston, Johnny Depp, Pierre Gasly, Matthew McConaughey, Will Smith



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 19 novembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+