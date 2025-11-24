Les 12 coups de midi du 24 novembre : Cyprien fait fort, Scarlett Johansson derrière l’étoile mystérieuse ?



Publicité





Les 12 coups de midi du 24 novembre 2025, 67ème victoire de Cyprien – Une nouvelle semaine qui commence par une très belle victoire pour Cyprien ce lundi midi dans le jeu quotidien Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Il a signé un Coup de Maître à 10000 euros et a pu faire une première proposition pour l’étoile mystérieuse.











Publicité





Les 12 coups de midi du 24 novembre, Monaco sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait grimper sa cagnotte personnelle à l’impressionnant total de 310.004 euros de gains et cadeaux. Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, Cyprien a proposé sans conviction le nom de l’actrice Scarlett Johansson, mais c’est raté. On a toujours un seul indice à disposition pour l’instant, il s’agit de Monte-Carlo en photo de fond.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 24 novembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+