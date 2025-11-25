Les 12 coups de midi du 25 novembre : Cyprien fait encore fort, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?



Les 12 coups de midi du 25 novembre 2025, 68ème victoire de Cyprien – Mais jusqu’où ira Cyprien dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi » ? Ce midi sur TF1, il a encore brillé avec un nouveau Coup de Maître à 10000 euros, le second d’affilée !











Les 12 coups de midi du 25 novembre, Angèle sur l’étoile mystérieuse ?

Cyprien fait ainsi monter sa cagnotte personnelle au total de 315.004 euros de gains et cadeaux. Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, Cyprien a proposé aujourd’hui le nom de la chanteuse belge Angèle, mais c’est encore raté. On a toujours un seul indice à disposition pour l’instant, il s’agit de Monte-Carlo en photo de fond.

Noms déjà proposés : Scarlett Johansson, Angèle

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 25 novembre

