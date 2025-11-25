Les 12 coups de midi du 25 novembre : Cyprien fait encore fort, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

Par /

Publicité

Les 12 coups de midi du 25 novembre 2025, 68ème victoire de Cyprien – Mais jusqu’où ira Cyprien dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi » ? Ce midi sur TF1, il a encore brillé avec un nouveau Coup de Maître à 10000 euros, le second d’affilée !


Les 12 coups de midi du 25 novembre : Cyprien fait encore fort, qui se cache sur l'étoile mystérieuse ?
Capture TF1


Publicité

Les 12 coups de midi du 25 novembre, Angèle sur l’étoile mystérieuse ?

Cyprien fait ainsi monter sa cagnotte personnelle au total de 315.004 euros de gains et cadeaux. Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, Cyprien a proposé aujourd’hui le nom de la chanteuse belge Angèle, mais c’est encore raté. On a toujours un seul indice à disposition pour l’instant, il s’agit de Monte-Carlo en photo de fond.

Noms déjà proposés : Scarlett Johansson, Angèle

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 25 novembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+


Publicité

A LIRE AUSSI
Audiences 24 novembre 2025 : « L’amour est dans le pré » en tête devant « Menace imminente »
« Menace imminente » du 24 novembre 2025 : vos épisodes ce soir sur TF1
« Harry Potter et le prince de sang mêlé » : histoire et interprètes du film ce soir sur TF1 (25 novembre 2025)
« Harry Potter et le prince de sang mêlé » : histoire et interprètes du film ce soir sur TF1 (25 novembre 2025)
N’oubliez pas les paroles du 24 novembre : Angélique continue et fait grimper ses gains !
N'oubliez pas les paroles du 24 novembre : Angélique continue et fait grimper ses gains !
N’oubliez pas les paroles : retour à la normale dès ce lundi 24 novembre après les Masters !
N'oubliez pas les paroles du 24 novembre : Angélique continue et fait grimper ses gains !


Publicité


Retour en haut