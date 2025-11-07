Les 12 coups de midi du 7 novembre : 50ème victoire de Cyprien, un avion sur l’étoile mystérieuse



Les 12 coups de midi du 7 novembre 2025, 50ème victoire de Cyprien – Cyprien a signé une 50ème victoire ce vendredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a buté sur l’une des questions du Coup de Maître, remportant 3000 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 7 novembre, un avion sur l’étoile mystérieuse

Cyprien voit donc sa cagnotte monter au total de 218.595 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, un nouvel indice apparait : un avion. Il s’ajoute aux précédents indices : Monument Valley, un chapeau de cow-boy et Aphrodite, la déesse de l’Amour.

Noms déjà proposés : Pierre Niney, Bryan Cranston, Johnny Depp, Pierre Gasly, Matthew McConaughey

Indices présents sur l’étoile : la route 163 qui mène à Monument Valley aux Etats-Unis; un chapeau de cow-boy, le buste d’Aphrodite.



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 7 novembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+