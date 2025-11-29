Ligue 1 : Monaco / PSG en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Ligue 1 29 novembre 2025 – Monaco / PSG en direct, live et streaming, c’est aujourd’hui au Stade Louis II. Suite de la 14ème journée de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec le match entre Monaco et le Paris Saint-Germain.





Un match à suivre ce samedi sur beIN Sports. Coup d’envoi à 17h.







Ce samedi, Monaco reçoit le PSG au Stade Louis‑II pour la 14ᵉ journée de Ligue 1. Monaco, 8ᵉ du championnat, traverse une période difficile avec trois défaites de suite, et aligne l’une des pires défenses de la première moitié du classement.

De son côté, le PSG domine le championnat avec une bonne attaque et une défense solide — les Parisiens restent sur une série de victoires en championnat, et arrivent boostés par un succès convaincant en Ligue des Champions. Tout semble jouer en faveur d’un match fermé pour Monaco, mais potentiellement riche en buts — un cadre idéal pour un bon spectacle !



Monaco / PSG – Composition des équipes

🔵 Monaco (composition probable) : Hradecky – Vanderson, Kehrer (cap), Salisu, Caio Henrique – Teze, Camara – Akliouche, Minamino, Golovin – Balogun

🔵 PSG (composition probable) : Chevalier – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, L. Hernandez – Lee, Vitinha (cap), Ruiz – Mbaye, Mayulu, Kvaratskhelia

Sur quelle chaîne et à quelle heure suivre Monaco / PSG ?

Pour suivre le match, rien de plus simple ! Rendez-vous sur beIN Sports (sur abonnement).

Pour le score en temps réel et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue 1.

Monaco / PSG, 14ème journée de Ligue 1 Mc Donald à suivre ce samedi à 17h.