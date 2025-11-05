Ligue des Champions : suivre Marseille / Atalanta en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Ligue des champions 5 novembre 2025 – Marseille / Atalanta en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur Canal+ ! La Ligue des Champions se poursuit ce mercredi soir avec le match entre l’Olympique de Marseille et l’Atalanta Bergame





Un match à suivre dès 20h50 sur Canal+, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Ce soir, l’OM accueille l’Atalanta en phase de groupes de UEFA Champions League 2025‑26, un match crucial pour les deux équipes. Marseille aborde cette rencontre à domicile avec l’envie de redresser la barre après des résultats en dents-de-scie.

De son côté, Atalanta arrive sur la Côte d’Azur avec un profil inhabituel : peu de victoires récemment, une équipe difficile à battre mais qui peine à gagner.



Marseille / Atalanta – Composition des équipes

🔵 Marseille (composition probable) : Rulli – Murillo, Pavard, Aguerd, Garcia – Vermeeren, Højbjerg – O’Riley, Greenwood, Paixão – Aubameyang

🔵 Atalanta Bergame (composition probable) : Carnesecchi – Zappacosta, Kossounou, Hien, Djimsiti, Bellanova – Ederson, Pašalić, Samardžić – Lookman, Sülema­na

Marseille / Atalanta en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

Marseille / Atalanta, match de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+.