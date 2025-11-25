Ligue des Champions : suivre Marseille / Newcastle en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Ligue des champions 25 novembre 2025 – Marseille / Newcastle en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur Canal+ ! La Ligue des Champions se poursuit ce mardi soir avec le match entre l’Olympique de Marseille et Newscastle.





Un match à suivre dès 20h50 sur Canal+, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Ce soir, l’OM reçoit Newcastle dans un match crucial de la phase de groupes de la Ligue des champions au Vélodrome. Marseille, qui reste sur une victoire tonitruante 5-1 contre Nice, joue gros : ils doivent absolument l’emporter pour garder une chance de passer les barrages.

De leur côté, Newcastle arrive avec confiance : les Magpies ont remporté leurs trois derniers matchs en C1 et viennent tout juste de battre Manchester City en Premier League via un doublé de Harvey Barnes. Roberto De Zerbi met en garde : Newcastle est une équipe « très forte, très physique », et il faudra faire preuve d’intelligence pour espérer s’imposer.



Marseille / Newcastle – Composition des équipes

🔵 Marseille (composition probable) : Rulli – Weah, Pavard, Balerdi, Emerson – Kondogbia, Hojbjerg, Angel Gomes ou O’Riley -Greenwood, Paixao; Aubameyang

🔵 Newcastle (composition probable) : Pope – Livramento, Thiaw, Schär, Burn – Guimaraes, Tonali, Joelinton – Murphy, Woltemade, Barnes

Marseille / Newcastle en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

Marseille / Newcastle, match de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+.