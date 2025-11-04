Ligue des Champions : suivre PSG / Bayern Munich en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Ligue des champions 4 novembre 2025 – PSG / Bayern Munich en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur Canal+ ! La Ligue des Champions se poursuit ce mardi soir avec le match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich au Parc des Princes.





Un match à suivre dès 20h50 sur Canal+, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Ce soir, au Parc des Princes, le PSG accueille le Bayern Munich dans un affrontement de haute voltige comptant pour la quatrième journée de la phase de groupes de la UEFA Champions League 2025‑26. Les deux clubs arrivent invaincus avec un bilan parfait (trois victoires en trois matchs).

Le PSG, en tant que tenant du titre européen, joue gros : il lui faut imposer son rythme et profiter du soutien de son public pour faire plier le Bayern. De son côté, le géant bavarois voit ce déplacement comme une occasion de s’affirmer à nouveau comme une force majeure en Europe.



PSG / Bayern Munich – Composition des équipes

🔵 PSG (composition probable) : Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Neves, Vitinha, Zaïre-Emery ou Ruiz – Barcola, Mayulu, Kvaratskhelia

🔵 Bayern Munich (composition probable) : Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic ou Boey – Kimmich, Pavlovic – Olise, Gnabry, Luis Diaz – Kane

PSG / Bayern Munich en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

PSG / Bayern Munich, match de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+.