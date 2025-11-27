Ligue Europa : suivre Maccabi Tel-Aviv / Lyon en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



UEFA Europa League – Maccabi Tel-Aviv / Lyon en direct, live et streaming, c’est ce jeudi 27 novembre 2025. Après la Ligue des Champions hier et la victoire du PSG, place au matchs de l’UEFA Europa League ce jeudi. L’Olympique Lyonnais se déplace en Serbie pour affronter le Maccabi Tel-Aviv.





A suivre dès 20h50 sur Canal+ Foot, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Ce jeudi, Maccabi Tel-Aviv affronte Lyon dans le cadre de la 5ᵉ journée de la phase de ligue de UEFA Europa League. La rencontre — délocalisée pour des raisons internationales — se joue à la TSC Arena de Bačka Topola, en Serbie.

Pour Lyon, ce match revêt une grande importance : après un revers face au Real Betis, les Gones (7ᵉ du groupe avec 9 points) doivent s’imposer pour conforter leur position en vue d’une qualification directe pour les huitièmes.



Du côté de Maccabi Tel-Aviv, le constat est plus délicat : le club est 34ᵉ du classement avec seulement 1 point — et toujours en quête d’une première victoire européenne cette saison.

Maccabi Tel-Aviv / Lyon – Composition des équipes

🔵 Maccabi Tel-Aviv (composition probable) : Mishpati – Revivo, Heitor, Shlomo, Asante – Varela, Peretz, Noy, Davida – Abu Farkhi, Madmon

🔵 Lyon (composition probable) : Descamps – Maitland-Niles, Tessmann, Niakhaté, Tagliafico – Morton, De Carvalho – Karabec, Tolisso, Moreira – Satriano.

Maccabi Tel-Aviv / Lyon en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ Foot dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h.

Pour le score en temps réel et le résultat final de cette rencontre, rendez-vous sur le site officiel de l’UEFA Europa League.

Maccabi Tel-Aviv, match de l’UEFA Europa League, un match à suivre ce soir sur Canal+.