Plus Belle La Vie spoilers : Chloé sous le choc, Louis entre la vie et la mort, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 1er au 5 décembre 2025)

Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 1er au 5 décembre 2025 – Déjà hâte de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si tel est le cas, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous vous révèle un aperçu de ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la fin dramatique de l’enlèvement de Louis. Alors que la police encercle les lieux, Audrey poignarde Louis avec une paire de ciseaux avant de se suicider. La police la retrouve allongée aux côtés de Louis, inconscient et gravement blessé !

Le lendemain à l’hôpital, Bahram annonce à Barbara que le pronostic vital de Louis est engagé. Il a été opéré d’urgence mais son coeur a été touché, sa seule solution est désormais la greffe ! De son côté, Audrey n’est pas morte et les médecins tentent aussi de la sauver, Jean-Paul l’espère pour qu’elle s’explique.

Pendant ce temps là, la situation de Chloé se complique. Elle est avec Elena quand Charles l’appelle : il est tombé et a besoin d’elle ! Elle confie la petite à Baptiste, qui l’emmène au Mistral. Elena est déçue car sa mère lui avait promis qu’elles feraient le sapin, et la dame de la famille d’accueil va faire un signalement à l’ASE ! De retour chez Duvivier pour s’assurer qu’il aille bien, Chloé croise un fantôme : Yann, le mari de la nièce de Charles. Il s’agit du premier amour de Chloé, le papa d’Éléna !



Quant à Apolline, elle décide finalement d’accepter la proposition de travail d’Alice Bataille…

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 1er au 5 décembre 2025

Lundi 1er décembre 2025 (épisode 475) : Le temps est compté, mais les policiers ne savent pas comment intervenir. Les Mistraliens s’inquiètent et perdent patience. Alors que Chloé se tarde de retrouver sa fille, la famille d’accueil d’Elena reproche à la jeune maman de lui donner de faux espoirs.

Mardi 2 décembre 2025 (épisode 476) : Alors que Chloé et Baptiste préparent le sapin de Noël, la jeune femme reçoit un appel alarmant. Au commissariat, Ariane affirme qu’il faut clore l’affaire, mais Boher n’est pas du même avis. De son côté, Apolline tente de faire valoir ses qualités d’avocate.

Mercredi 3 décembre 2025 (épisode 477 : Au sein de la nouvelle colocation, une ancienne connaissance vient perturber Chloé. A l’hôpital, un Mistralien est dans un état critique. En parallèle, deux jeunes de la résidence Massalia continuent de jouer au jeu du chat et de la souris.

Jeudi 4 décembre 2025 (épisode 478) : Dépassée par les événements, Chloé prend une décision dans la précipitation. Du côté des Kepler, Vanessa exprime ses craintes à Ulysse au sujet de leur société. Inquiète pour sa grossesse, Ariane prend rendez-vous.

Vendredi 5 décembre 2025 (épisode 479) : Le pavillon des fleurs s’inquiète pour Chloé, qui a du mal à dire « non ». Les retrouvailles entre deux habitants mettent le Mistral en joie. De son côté, Maître Bataille tente de récupérer un dossier qui menace l’avenir des Kepler.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 1er au 5 décembre 2025

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…