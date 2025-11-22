Plus Belle La Vie spoilers : un drame, Audrey démasquée, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 24 au 28 novembre 2025)



Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 24 au 28 novembre 2025 – Impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous vous révèle un aperçu de ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par l’enquête sur la mort d Chabrol et la disparition de Louis. En effet, alors que Barbara est libérée, elle découvre que Louis a disparu. Rapidement, la police comprend qu’il a été enlevé… Et c’est Jennifer, qui a quitté le Mistral, qui est soupçonnée.

Mais suite à un drame, la police comprend qu’elle s’est trompée. Et en fin de semaine, Audrey va enfin être démasquée et Louis retrouvé.

Pendant ce temps là, Chloé propose à Baptiste de s’installer ensemble en colocation avec leurs enfants. Chloé a repéré une maison qu’ils vont visiter…



Quant à Apolline, elle a réussi son concours du barreau mais elle peine à se réjouir. Elle tente de joindre sa mère plusieurs fois, jusqu’à ce que son numéro ne soit plus attribué. Elle s’effondre avant de décider de démarrer son traitement.

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 24 au 28 novembre 2025

Lundi 24 novembre 2025 (épisode 470) : Dans l’enquête, une disparition inquiétante met tout le monde en alerte. Chloé, quant à elle, fait une surprenante proposition à Baptiste. Dans un moment important, Apolline cherche à renouer contact avec une personne qui lui est chère.

Mardi 25 novembre 2025 (épisode 471) : Les policiers remontent la piste envisagée par les Mistraliens. De leur côté, Chloé et Baptiste se heurtent à un dernier obstacle avant la réalisation de leur projet. C’est le grand jour pour Apolline, qui décide de commencer son traitement…

Mercredi 26 novembre 2025 (épisode 472) : Un événement dramatique vient rebattre les cartes de l’enquête et mène les policiers sur une nouvelle piste. Pendant ce temps, Louis doit continuer de ruser. Sur les recommandations de Nisma, Apolline fait une étrange demande à un ami.

Jeudi 27 novembre 2025 (épisode 473) : Au détour d’une conversation, Ariane réalise qu’un suspect leur a peut-être menti. Pour rendre service à Yolande, une résidente propose de garder Raphaël, mais ce n’est pas gagné. De son côté, Apolline reçoit une offre qui la fait douter…

Vendredi 28 novembre 2025 (épisode 474) : Grâce à de nouvelles informations, les policiers peuvent enfin agir. Au Pavillon des fleurs, Chloé se propose pour faire des ménages chez un client peu commode. C’est l’heure du test baby-sitting pour une résidente !

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 24 au 28 novembre 2025

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…