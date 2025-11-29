Quelle époque du 29 novembre 2025 : les invités ce soir sur France 2



Quelle époque du 29 novembre 2025, les invités – Ce samedi soir en deuxième partie de soirée, Léa Salamé vous donne rendez-vous sur France 2 pour un numéro inédit de « Quelle époque ! ». Quels sont les invités de Léa Salamé aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 23h25 sur France 2, juste après « 100% Logique », ou sur france.tv pour le replay.







Quelle époque du samedi 29 novembre 2025 : les invités

Ce soir, Léa Salamé sera aux côtés de Philippe Caverivière, Paul de Saint Sernin, Charlotte Dhenaux, et Hugo Clément. Ils recevront :

➡️ Artus à l’occasion de son “One man show”, les 27 et 28 mars 2026, à la Defense Arena



➡️ Jean-Louis Aubert, à l’occasion de son concert “50 ans avec vous”, le 13 décembre prochain, à la Defense Arena

➡️ Matthias Lambert, à l’occasion de la parution de son livre « Le combat d’une vie »

➡️ Justine Lévy, à l’occasion de la parution de son livre « Une drôle de peine »

➡️ Le champion de MMA, Benoit Saint Denis

➡️ Pierre Gastineau et Antoine Izambard, à l’occasion de la parution de leur livre « Les espions du président »

Quelle époque, rappel du concept

« Quelle époque ! » est un talk-show spectaculaire mêlant divertissement et humour pour décrypter les grandes mutations de notre société, ses fractures et ses débats idéologiques. Ce programme dynamique met en lumière une jeunesse en pleine évolution, des personnalités affirmées et une créativité foisonnante, réunissant sur son plateau artistes, intellectuels, politiques, influenceurs et témoins de l’actualité. Conçue comme une arène d’échanges, l’émission offre également une vitrine aux jeunes talents émergents. Au cœur de cette effervescence, Léa Salamé guide les discussions avec finesse et sans concession, accompagnée d’intervenants percutants qui explorent avec elle les enjeux et dynamiques du monde contemporain.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quelle époque ! » ce samedi 22 novembre 2025 sur France.tv