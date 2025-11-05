« S.W.A.T. » du 5 novembre : les épisodes inédits ce soir sur TF1



« S.W.A.T. » du 5 novembre 2025 – Ce mercredi soir, TF1 poursuit la diffusion de la saison 7 inédite de la série « S.W.A.T. ». Au programme aujourd’hui, trois nouveaux épisodes inédits.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne et en replay durant 7 jours sur TF1+.







« S.W.A.T. » du 5 novembre 2025 : vos épisodes inédits ce soir

« Alerte enlèvement » : Alors que l’équipe du SWAT tente de retrouver une fillette enlevée, la sous-directrice Bennett lance une enquête sur Gamble, qu’elle soupçonne de transmettre des informations à ses proches impliqués dans le crime.

« Tendre l’autre joue » : Un homme tente de se suicider sous les yeux de Hondo, qui parvient à l’en empêcher. Le S.W.A.T. découvre alors que sa famille a été kidnappée et que les ravisseurs l’ont forcé à tenter de tuer l’un de ses collègues, un gardien de prison. Les responsables s’avèrent être une ancienne détenue et son frère, déterminés à se venger du gardien qui avait abusé d’elle. Pour obtenir des informations, Powell retourne dans la prison où elle avait déjà mené une mission d’infiltration, laissant à l’époque sa codétenue dans une situation délicate. Pendant ce temps, Street quitte l’appartement de Luca pour emménager chez Chris. De son côté, Bonnie demande à Tan de lui accorder une seconde chance, mais celui-ci refuse et s’installe à son tour chez Luca.



Avec : Shemar Moore (Daniel « Hondo » Harrelson), Jay Harrington (David « Deacon » Kay), David Lim (Victor Tan), Anna Enger Ritch (Zoe Powell), Niko Pepaj (Miguel « Miko » Alfaro), Annie Ilonzeh (Devin Gamble), Patrick St. Esprit (Robert « Bob » Hicks)