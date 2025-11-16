Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce 16 novembre ?



Star Academy 2025, évaluations semaine 5 – C’est ce dimanche qu’auront lieu les évaluations de la semaine 4 au château de la Star Academy. En cette semaine des surprises, ils sont encore 13 en compétition et ils vont découvrir ce soir que les évaluations auront lieu une heure plus tard !











Star Academy, à quelle heure auront lieu les évaluations ?

Ce dimanche, les évaluations sont programmées à une heure après l’annonce de Michaël Goldman. Celle-ci devrait logiquement avoir lieu après la quotidienne, soit entre 17h30 et 18h, pour un début des évaluations programmé une heure plus tard.

Les élèves vont tirer au sort une chanson et ils auront une heure pour la préparer. Autant dire que ça s’annonce compliqué quand on sait qu’en début de semaine, ils ont eu de nombreux oublis de paroles alors qu’ils avaient eu beaucoup plus de temps pour la préparer.

Résumé complet des évaluations à venir sur Stars-Actu dès qu’elles seront terminées ! On connaitra mardi soir les noms des trois élèves nominés cette semaine.



Rendez-vous ce soir à 16h10 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.