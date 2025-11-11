Star Academy du 11 novembre 2025 : nominations, résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 11 novembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de lundi des académiciens.





Marine rejoint les élèves pour assister aux évaluations avec les élèves. Ambre passe sur « Autrement » de Julien Lieb. Sofia annonce que c’est la prestation la moins convaincante d’Ambre, Michaël est d’accord mais il trouve qu’elle s’en est bien sortie quand même. Marlène trouve que c’est une battante.







Bastiaan chante « Ma faute » de Marine. Michaël parle d’une évaluation réussie, Marlène est d’accord et se dit fière. Jeanne passe enchaine elle aussi sur « Ma faute ». Elle fait des erreurs de paroles et pleure en sortant. Marlène annonce que ce n’était pas une mauvaise évaluations mais elle a été contrariée par plusieurs petites choses. Jonathan confirme, c’était trop facile. Michaël parle d’une évaluation moyenne.

Ema passe sur « Adieux nous deux » de Pierre Garnier. Elle oublie ses paroles à plusieurs reprises. Papy est déçu, ça partait bien.



Théo P. chante « Ma faute », Léa, Anouk et Sarah sur « Boule au ventre » d’Héléna, Léane, Lily et Victor sur « Adieux nous deux », Léo sur « A la maison ».

Théo L. passe sur « Fou » d’Ulysse. Il oublie les paroles et pense être nommé. Sofia parle d’un gâchis, Michaël regrette son oubli et sa main dans la poche.

Mélissa chante « Sans toi » de Lénie. Sofia annonce qu’elle adore, Michaël salue son intensité et il est très content de ses progrès. Jonathan parle aussi d’une très belle évaluation.

Après les évaluataions, Ema est déprimée. Et Charles, de la saison 2024, débarque au château. Tout le monde se réjouit ! Il participe à un cours de chant avec Sofia. Après le cours, Sofia et Charles prennent Léo en cours particulier.

Place aux répétitions pour les chansons du prime avec Lucie. Et surprise : Héléna est là ! Elle leur annonce que vendredi elle sera à Angers sur scène et l’un d’eux sera avec elle. Après les répétitions, Héléna reste manger avec les élèves. Elle partage avec eux son expérience après la Star Ac.

Après le départ d’Héléna, les élèves improvisent un boeuf sur « Bella » avec Lily à la guitare.

Connexion avec le château pour l’annonce des nominés. Michaël annonce qu’il s’agit de Théo L., Ema, et Léane !

Star Academy, le replay de la quotidienne du 11 novembre

Star Academy, le replay de la quotidienne du 11 novembre