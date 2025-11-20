Star Academy du 20 novembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 20 novembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de mercredi des académiciens au château.











La journée démarre par un cours de sport, Théo P. avoue ne pas être dans un bon mood et ne pas avoir envie d’y aller. Ils sont plusieurs à avouer à Ladji ne pas être bien réveillés. Il est un peu déçu de voir leur manque d’entrain.

Place ensuite au cours de théâtre. Victor appréhende, les autres le rassurent. Papy distribuent des déguisements aux élèves pour qu’ils incarnent des personnages. Et finalement, Victor se lâche enfin ! Papu l’encourage.

Michaël vient ensuite annoncer le top 3 de la semaine : Sarah 1ère, Ambre 2ème, et Jeanne 3ème. Cette semaine, ils vont chanter chacun une chanson différente pour la battle du top 3 !



Quand le directeur s’en va, Jeanne ne comprend pas pourquoi elle est top 3 et n’arrive pas à être contente d’elle. Les académiciens découvrent ensuite le tableau des évaluations, Lily est déçue en découvrant qu’elle est 8ème (classement complet ici). Et Léa pleure.

Ambre retrouve Jonathan et ses danseurs pour préparer son tableau chanté / dansé sur « Bad Romance » de Lady Gaga.

Les académiciens doivent préparer un vlog pour le prime, ils s’y mettent. Et Théo P. répète sa chanson pour le prime, « Petite Marie » de Francis Cabrel. Il est ému et quand il en parle à Léo et Jeanne, il pleure. Il appelle ensuite sa petite amie et lui dit être dans un « mood gris ».

Star Academy, le replay de la quotidienne du 20 novembre

Rendez-vous demain à 17h30 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy.