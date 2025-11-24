Star Academy du 24 novembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne



Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 24 novembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de dimanche des académiciens. Suite du débrief de Marlène au château.











Elle attribue son moment d’émotion du prime à la prestation offerte par Léa lorsqu’elle a chanté avec Camille Lellouche. Elle lui demande alors son ressenti après avoir revu cette performance. Léa en est fière : elle a su se connecter facilement au texte et se sent très émue en revoyant le passage. Marlène ajoute qu’elle a clairement perçu cette part de vulnérabilité et d’honnêteté lorsque Camille Lellouche a partagé la scène avec elle.

Concernant Anouk et sa performance avec Loïc Nottet, l’académicienne n’a absolument pas démérité. Elle se dit très reconnaissante d’avoir pu chanter aux côtés d’un tel artiste. Elle a vécu ce moment pleinement, ce qui a été particulièrement apprécié par Marlène.

On poursuit ensuite avec l’autoportrait de Sarah, pour lequel on lui demande également son ressenti. Marlène a beaucoup aimé ce moment, mais lui conseille malgré tout de veiller à davantage contrôler son vibrato sur certaines chansons afin d’améliorer ses prochaines prestations.



C’est ensuite au tour de Lily de recevoir un retour sur son duo avec son petit ami, Arnaud. Marlène l’encourage à continuer à se regarder avec les yeux d’Arnaud. Cependant, elle souligne aussi que les élèves qui n’ont pas assisté au cours d’anglais, dont Lily, ont commis une erreur, même si le cours était optionnel. Elle insiste sur l’importance de profiter de chaque moment et de saisir toutes les opportunités offertes par cette aventure.

Léo, quant à lui, était admiratif lors du prime devant l’un de ses artistes préférés : Zaoui. On attend désormais de lui qu’il apporte davantage d’ironie dans ses prestations, comme il a su le faire le temps d’une chanson.

Le débrief se poursuit avec Victor et Théo P., qui revoient à leur tour leur prestation. Marlène commence par des remarques techniques concernant les nombreuses faussetés relevées chez Théo pendant son interprétation, même si elle souligne avoir apprécié son attitude sur scène. Victor, de son côté, a pris beaucoup de plaisir à chanter, ce que Marlène a remarqué ; elle l’encourage néanmoins à croire davantage en lui.

Mélissa reçoit ensuite la “progression de la semaine” pour sa performance aux côtés de Miki. Marlène a adoré ce duo et a clairement perçu un relâchement libérateur chez l’académicienne. Le débrief s’achève ainsi sur une note globalement positive : Marlène retient une belle évolution des élèves lors de ce prime des surprises.

La sonnerie retentit et les élèves rejoignent Michael pour découvrir le thème des évaluations : les destins liés. Les deux moins bons binômes seront nommés. L’un sera sauvé par le public, tandis que les deux candidats du second binôme seront départagés par les académiciens. Quant à l’immunité, un seul duo pourra la décrocher : les deux élèves qui le composent devront ensuite s’affronter en battle pour déterminer le top 2.

Sarah, immunisée lors du dernier prime, doit donc offrir l’immunité à son binôme. Le choix est cornélien… Elle décide finalement de choisir Ambre. Les évaluations se composeront de deux épreuves : une épreuve de danse, où une partie sera chorégraphiée par Jonathan et l’autre improvisée par les élèves, ainsi qu’une épreuve de chant.

Les autres groupes se forment progressivement. On obtient finalement les binômes suivants : Léo avec Jeanne, Théo P. avec Anouk, Léa avec Victor, puis, après de longues hésitations, Lily avec Théo L., et enfin Mélissa avec Bastiaan.

C’est effectivement Sarah qui est venue débloquer la situation pour aider Lily, Théo, Mélissa et Bastiaan à faire leur choix.

Les académiciens s’apprêtent dorénavant à découvrir le choix de chansons qui leur est proposé. Tous les binômes commencent alors à se mettre au travail en essayant les différentes musiques.

Jeanne appelle ses parents, et après un certain moment, les élèves se sont enfin retrouvés pour partager un repas ensemble : un moment convivial. C’est ainsi que cette journée s’achève pour les académiciens de la Star Academy.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 24 novembre

