Star Academy : quels seront les binômes nominés ce soir ? (extrait vidéo du 26 novembre 2025)

Star Academy annonce des nominations de la semaine 6 – C’est cet après-midi que Michaël Goldman, directeur de la Star Academy 2025 est venu annoncer aux élèves les noms des deux binômes nommés de la semaine. Une annonce que l’on ne découvrira qu’en fin de quotidienne ce soir, vers 18h30 !





Vous vous demandez qui seront les nominés ce soir ? On vous donne nos pronostics !







On a vu les évaluations mardi matin et on peut dire que globalement, ces évaluations en binômes ont été une belle réussite ! Alors que Ambre et Sarah sont en binôme et immunisées cette semaine, ça s’annonce serré pour les autres. Anouk et Théo P. ont fait une belle évaluation, tout comme Victor et Léa.

On pense que Jeanne et Léo, qui ont eu des problèmes de faussetés, devraient être nommés. Pour le second binôme nominé, ça devrait être plus compliqué et certainement se jouer entre Bastiaan et Mélissa et Lily et Théo L. En effet, Mélissa a chanté faux à plusieurs reprises tandis que Lily et Théo sont tombés pendant leur danse.



Verdict tout à l’heure sur TF1 !

EXTRAIT VIDÉO STAR ACADEMY : la quotidienne du 26 novembre

Découvrez en avant-première l’évaluation d’Anouk et Théo P.