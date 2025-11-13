Un Si Grand Soleil du 14 novembre : Kira franchit la ligne ! (résumé épisode 1793 en avance)



Un si grand soleil du 14 novembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1793 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 14 novembre 2025.





Boris est dans le bureau du juge, qui lui annonce que sa mise en examen est levée et qu’il va être libéré dès aujourd’hui. Mais il est poursuivi pour entrave à la justice, Florent précise qu’il sait qu’il a commis une erreur. Le juge dit que c’est un délit passible d’une peine de 5 ans de prison.

Chez Midi Libre, Kira demande à Marie-Sophie si elle a eu le temps de lire son article modifié. Elle n’a pas eu le temps de le regarder et demande à Paloma d’y jeter un oeil. Elle est réticente mais lui dit de lui envoyer par mail.



Muriel annonce à Charles que l’avocat de Boris lui a dit que la mise en examen de Boris est levée et qu’il va être libéré. Charles est soulagé et demande à Muriel si elle va dire la vérité à Boris, elle lui assure que non. Charles est mal, il va devoir vivre avec la culpabilité d’avoir tué son meilleur pote. Muriel lui dit que sans lui il serait parti avec Toma, elle ne l’oubliera jamais.

Paloma a écrit ses remarques sur l’article de Kira. Elle lui dit que ça ressemble plus à une tribune qu’à un article. Son sujet est intéressant et elle a bossé mais ça part dans tous les sens. Elle manque d’objectivité. Kira le prend mal, Paola lui dit qu’elle doit se remettre en question et apprendre, sinon elle devrait penser à arrêter son stage. Kira la regarde taper son code…

Nathalie Gimenez est face à Alex, qui lui fait écouter l’enregistrement où elle commandite le meurtre d’Eliott. Ils lui demandent qui a tiré, elle assure que ce n’est pas un de ses hommes. Elle ne pensait pas ce qu’elle a dit et a donné un contre-ordre, qui n’est pas sur l’enregistrement.

Boris rentre et retrouve Muriel ! Ils se disent qu’ils se sont manqués, Muriel lui demande pourquoi il a fait ça. Il lui confie qu’il a cru qu’elle avait tué Eliott. Il dit qu’il serait allé en prison pour elle !

Kira est avec son pote, qui est de son côté et ne comprend pas les critiques de la journaliste.

Catherine retrouve Eliott, soulagée. Elle emmène un bouquet de fleurs pour Muriel pour s’excuser. Elle avoue avoir été injuste.

Au cimetière, Eve retrouve Charles sur la tombe d’Eliott. Il dit venir tous les jours, Eve dit qu’Eliott avait de la chance d’avoir un ami comme lui… Elle lui dit qu’elle espère que celui qui a tué son fils le paie cher !

Dans le tram, Kira écrit encore son article… Ils retournent chez Midi Libre, Kira entre dans l’ordinateur de Paola et publie l’article !

