Un Si Grand Soleil Spoiler : Alix et Ludo découvrent la vérité sur Lucas ! (épisode du 26 novembre)

Un si grand soleil spoiler épisode 1801 du 26 novembre 2025 – On peut dire que Lucas est dans de sales draps dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Un si grand soleil ». Sybille le tient et désormais, elle menace de s’en prendre à Emma ! Dans quelques jours, Lucas et Dimitri vont de nouveau passer à l’action lors d’une opération bien plus dangereuse…











Cette fois, ils agissent de nuit chez L Cosmétiques. Lucas se laisser enfermer dans l’entrepot après ses heures de travail et il attend que le gardien ait fini sa ronde pour faire entrer Dimitri…

Mais ce que Lucas ne sait pas, c’est qu’Alix a demandé à Ludo de le suivre. Ludo va alors voir Lucas fait entrer Dimitri. Il appelle Alix pour la prévenir : Lucas fait quelque chose de louche avec un autre type, qu’il a fait entrer chez L Cosmétiques. Ils sont ressortis et chargent des sacs dans une voiture !

Alix demande à Ludo de continuer de suivre Lucas, elle veut savoir où ils vont et ce que contiennent les sacs !



