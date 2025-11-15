Un Si Grand Soleil Spoilers : Kira dans le viseur, Lucas piégé, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 17 au 21 novembre 2025)



Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 17 au 21 novembre 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par Kira, qui a dérapé en publiant son article via l’ordinateur de Paola. Marie-Sophie est très remontée mais décide, contre toute attente, de lui laisser une seconde chance ! Mais Pinot, le restaurateur, se sent visé par l’article et décide de porter plainte puisque Midi Libre refuse de le retirer.

A l’hôpital, Laurine se heurte à un nouvel interne qu’elle prend immédiatement en grippe… Quant à Lucas, il est pris au piège ! Après les articles de luxe de contrefaçon, elle lui en demande plus… Et quand Lucas refuse, elle ne lui laisse pas le choix ! Emma va alors découvrir un foulard dans les affaires de Lucas, elle exige des explications.



Un si grand soleil spoilers les résumés du 17 au 21 novembre 2025

Lundi 17 novembre 2025 (épisode 1794) : Au journal, Kira fait face aux conséquences de son acte. Quant à Eve, elle ne compte pas renoncer à Toma sans se battre.

Mardi 18 novembre 2025 (épisodes 1795) : Tandis que Lucas s’enfonce dans son mensonge, une lettre d’Eliott bouleverse ses proches.

Mercredi 19 novembre 2025 (épisode 1796) : Alors que Pinot décide de porter plainte suite à l’article de Kira, Sybille a d’autres plans en tête concernant Dimitri et Lucas.

Jeudi 20 novembre 2025 (épisode 1797) : Tandis qu’à l’hôpital, Laurine prend en grippe le nouvel interne, Emma découvre un mystérieux foulard de luxe dans les affaires de Lucas.

Vendredi 21 novembre 2025 (épisode 1798) : Pris au piège, Lucas va devoir franchir la ligne rouge à L. Cosmétiques. Laurine quant à elle compte sur Janet pour valider son projet de thèse.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 17 au 21 novembre 2025

