Un Si Grand Soleil Spoilers : Lucas prêt à tout, Alix fait appel à Ludo, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 24 au 28 novembre 2025)

Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 24 au 28 novembre 2025 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la suite des galères de Lucas et Dimitri. Pour que Lucas accepte de continuer, Sybille va jusqu’à le passer à tabac et menacer de s’en prendre à Emma ! Alors que Dimitri veut aller voir la police, cette fois c’est Lucas qui refuse car il a trop peur pour Emma. Celle-ci sent qu’il cache quelque chose de grave, elle s’inquiète et se confie à Alix… Déterminée à protéger Lucas, Alix demande à Ludo de le suivre. Il accepte et fait une découverte…

A l’hôpital, Janet déclenche la guerre avec Laurine en refusant son projet de thèse. Laurine ne compte pas en rester là et promet à sa mère qu’elle ne va pas se laisser faire… Quant à Kira, c’est l’heure du testing au restaurant. Réussira-t-elle à prouver que le patron est bien raciste ?



Un si grand soleil spoilers les résumés du 24 au 28 novembre 2025

Lundi 24 novembre 2025 (épisode 1799) : Alors que le piège de Sybille se referme sur Lucas, Laurine découvre que Jérémy n’a pas été embauché à l’hôpital par hasard.

Mardi 25 novembre 2025 (épisodes 1800) : Laurine passe un entretien important face à Janet. Quant à Emma, comprenant que Lucas lui cache des choses, elle compte bien obtenir des explications de la part de Dimitri.

Mercredi 26 novembre 2025 (épisode 1801) : C’est l’heure du testing au restaurant : Kira réussira-t-elle à dénoncer le comportement de Pinot ? De son côté, Alix demande un service à Ludo.

Jeudi 27 novembre 2025 (épisode 1802) : Tandis que Lucas réalise que ses problèmes pourraient lui coûter son couple, les évènements récents ont poussé Kira à réfléchir à son avenir.

Vendredi 28 novembre 2025 (épisode 1803) : Alors que Jérémy compte confronter Laurine concernant son comportement, Alix est prête à aider Lucas, qu’il le veuille ou non.

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 24 au 28 novembre 2025

