« Bataille Navale » : nouveau numéro ce soir sur TF1 (VIDÉO 19 décembre 2025)

« Bataille Navale » au programme TV du vendredi 19 décembre 2025 – Ce vendredi soir, Arthur est aux commandes d’un second numéro de son nouveau jeu intitulé « Bataille Navale ».


Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 puis en replay sur TF1+.

TF1


Bataille Navale, le concept

Arthur vous invite sur TF1 pour découvrir un tout nouveau jeu événement, inspiré d’un classique universel… mais jamais encore adapté à la télévision : La Bataille Navale.

Dans Bataille Navale, la culture générale se mêle à la stratégie. Quatre équipes d’anonymes, composées chacune de quatre bateaux, s’affronteront tout au long de la soirée à travers plusieurs manches. Objectif : décrocher leur place en finale et tenter de remporter les 50 000 euros en jeu.
La bataille se déroulera sur un plateau spectaculaire et hors normes : 20 mètres de long pour plus de 8 mètres de haut. Pour prendre l’avantage, les équipages devront répondre à des questions de culture générale afin de gagner des tirs leur permettant de localiser et de couler la flotte adverse.


Au programme : des QCM, des questions de rapidité, et des mécaniques inédites à la télévision comme les sonars de mots et les sonars d’images, pour une immersion encore plus spectaculaire.

Êtes-vous prêts à relever le défi et à embarquer aux côtés de l’un de nos équipages ? Bataille Navale, le grand jeu familial et spectaculaire qui combine stratégie, culture générale et show XXL.

VIDÉO « Bataille Navale », extrait vidéo

