« Bataille Navale », votre nouveau jeu ce soir sur TF1 (VIDÉO 12 décembre 2025)

« Bataille Navale » au programme TV du vendredi 12 décembre 2025 – Ce vendredi soir, Arthur est aux commandes d’un tout nouveau jeu intitulé « Bataille Navale ».





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 puis en replay sur TF1+.







Bataille Navale, le concept

Arthur vous donne rendez-vous ce soir sur TF1 pour découvrir un tout nouveau jeu, inspiré d’un grand classique que tout le monde connaît, mais encore jamais décliné à la télévision : La Bataille Navale.

Dans “Bataille Navale”, culture générale et stratégie seront essentielles. Quatre équipes d’anonymes, chacune formée de quatre bateaux, s’affronteront tout au long de la soirée au fil de plusieurs manches. Leur objectif : décrocher une place en finale et tenter de remporter les 50 000 euros mis en jeu. Le tout se déroulera sur un plateau gigantesque de 20 mètres de long sur plus de 8 mètres de haut.



Pour gagner une manche, les équipages devront répondre à des questions de culture générale afin d’obtenir des tirs permettant de localiser et détruire les navires adverses. Au programme : QCM, questions de rapidité, mais aussi — pour la première fois — sonars de mots et sonars d’images, offrant une expérience de jeu encore plus immersive et spectaculaire.

Alors, prêts à accepter la mission et à monter à bord de l’un de nos équipages ? “Bataille Navale”, le nouveau grand jeu familial qui allie stratégie, connaissances et show XXL.

VIDÉO « Bataille Navale », extrait vidéo