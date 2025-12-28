Captain Marvel : histoire et interprètes du film ce soir sur TF1 (28 décembre)



Captain Marvel au programme télé du dimanche 28 décembre 2025 – C’est un film des studios Marvel qui vous attend ce dimanche soir sur TF1, « Captain Marvel ». Réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck, le film met en scène Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, et Jude Law.





Un film à suivre dès 21h10 sur TF1 mais aussi en streaming via TF1+.







Captain Marvel- le synopsis

Captain Marvel combat au sein des Kree aux côtés de son mentor, Yon-Rogg. Mais lorsque les Skrulls la capturent et fouillent son esprit pour en extraire des informations, des fragments d’un passé qu’elle croyait effacé refont surface. Après une violente altercation, elle se retrouve propulsée sur Terre, où elle fait la rencontre de Nick Fury. Ce dernier la prend sous son aile et, ensemble, ils lèvent le voile sur des secrets longtemps enfouis, découvrant que la réalité est bien plus complexe qu’il n’y paraît.

Le casting

Avec : Brie Larson (Carol Danvers), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Ben Mendelsohn (Talos), Jude Law (Yon-Rogg)



La bande-annonce