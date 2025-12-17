Coupe Intercontinentale : suivre la finale PSG / Flamengo en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Coupe Intercontinentale 17 décembre 2025 – la finale PSG / Flamengo en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer ce mercredi soir ! Le Paris Saint-Germain affronte Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale au stade international de Khalifa à Al Rayyan, au Qatar.





Un match à suivre gratuitement dès 17h50 sur beIN Sports et M6, coup d’envoi de la rencontre à 18h.







M6 vous donne rendez-vous en direct de l’Al Rayyan Stadium à Doha pour suivre la grande finale de la Coupe Intercontinentale 2025. Une affiche historique attend les téléspectateurs : pour la toute première fois, le Paris Saint-Germain disputera cette finale prestigieuse. Portés par leur capitaine Marquinhos, les Parisiens tenteront d’ajouter un nouveau trophée à leur palmarès et de boucler l’année avec un sixième sacre, un enjeu majeur pour le club.

En face, le club brésilien de Flamengo, dirigé par Filipe Luis, s’est qualifié après sa victoire 2-0 contre les Égyptiens de Pyramids FC. Déjà sacré en Copa Libertadores — l’équivalent sud-américain de la Ligue des Champions — Flamengo a également remporté récemment le championnat du Brésil pour la huitième fois de son histoire.



La rencontre sera commentée par Xavier Domergue, Benoît Cheyrou et Philippe Sanfourche. Qui succédera au Real Madrid, tenant du titre ?

PSG / Flamengo – Composition des équipes

🔵 Paris (composition probable) : Chevalier – Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Barcola, Doué, Kvaratskhelia

🔵 Flamengo (composition probable) : à venir

PSG / Flamengo en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur M6 ou beIN Sports dès 17h50. Coup d’envoi de la rencontre à 18h.

Et si vous n’êtes pas chez vous, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de la FIFA.

PSG / Flamengo, finale de la Coupe Intercontinentale à suivre ce soir.