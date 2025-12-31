Demain Nous Appartient spoiler : les aveux de Pedro face à Martin (vidéo épisode du 5 janvier)



Demain nous appartient spoiler – Pedro va enfin passer aux aveux dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Alors qu’il a enlevé Orso après avoir agressé Sofia, Pedro est arrêté par la police et interrogé par Martin au commissariat.











Là, le fils d’Alain décide enfin de tout dire ! Il explique être venu à Sète pour récupérer Orso et le rendre à sa famille. Il avoue l’enlèvement et explique avoir appelé son père pour qu’il récupère Orso et le fasse passer en Espagne… Il assure qu’Alain a tenté de le convaincre de se rendre avant de faire semblant d’accepter pour aller rendre Orso à Sofia.

Quand Martin interroge Pedro sur Serena, il confirme que la famille d’Esteban la retient et lui a pris son téléphone… Martin souligne la gravité de la situation.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2111 du 5 janvier 2026 : Pedro avoue tout

