« Downton Abbey » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 3 (8 décembre)

« Downton Abbey », c’est le film rediffusé ce lundi soir sur France 3. Réalisé par Michael Engler, le film a pour acteurs principaux Hugh Bonneville, Laura Carmichael, et Jim Carter.





A découvrir sur France 3 dès 21h10 ou en streaming vidéo sur France.TV (fonction direct)







« Downton Abbey » : l’histoire de votre film

La vie des Crawley et de leur domesticité se poursuit dans leur manoir de la campagne anglaise, au début du XXᵉ siècle. Anna et M. Bates sont désormais parents, tandis que la famille se prépare à accueillir le roi George V et la reine Mary. Quant à Carson, le majordome en chef, il fait lui aussi son retour…



Casting

Avec Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Raquel Cassidy, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Michael Fox, Joanne Froggatt, Matthew Goode, etc.

Bande-annonce vidéo

On vous propose maintenant quelques images…