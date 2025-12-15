« Downton Abbey II – Une nouvelle ère » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 3 (15 décembre)



« Downton Abbey II – Une nouvelle ère », c’est le film inédit diffusé ce lundi soir sur France 3. Réalisé par Simon Curtis avec Hugh Bonneville, Samantha Bond, et Laura Carmichael.





A découvrir sur France 3 dès 21h10 ou en streaming vidéo sur France.TV (fonction direct)







« Downton Abbey II – Une nouvelle ère » : l’histoire de votre film

Ils reviennent, et à Downton Abbey, plus rien ne sera jamais comme avant.



En 1928, les Crawley et leurs domestiques se réunissent pour célébrer le mariage de Tom Branson avec Lucy Smith, la fille de Lady Bagshaw. À cette occasion, Lord Grantham révèle que Violet a hérité d’une villa dans le sud de la France, qu’elle souhaite transmettre à la fille de Lady Sybil et de Branson. Alors qu’un tournage de film s’apprête à bouleverser le quotidien de Downton, la famille voit là l’opportunité idéale de s’échapper du tumulte, de découvrir la villa et de faire la connaissance du nouveau marquis de Montmirail…

Casting

Avec Hugh Bonneville, Samantha Bond, Laura Carmichael, Jim Carter, Raquel Cassidy, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern et Maggie Smith…

Bande-annonce vidéo

On vous propose maintenant quelques images…