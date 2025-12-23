« Hôtel Transylvanie » et « Hôtel Transylvanie 2 » cet après-midi sur TF1 (23 décembre 2025)

Les films d’animation « Hôtel Transylvanie » et « Hôtel Transylvanie 2 » sont en mode rediffusions ce mardi après-midi sur TF1. Comme chaque après-midi des vacances de Noël, la chaîne se charge d’occuper vos enfants !


A suivre dès 14h sur TF1, ou via la fonction direct de TF1+.

« Hôtel Transylvanie » et « Hôtel Transylvanie 2 » cet après-midi sur TF1 (23 décembre 2025)
Capture TF1


« Hôtel Transylvanie » : l’histoire

Dracula est à la tête d’un hôtel luxueux pensé comme un refuge, où monstres et familles peuvent se détendre loin du regard des humains. Mais cet équilibre vole en éclats lorsqu’un humain arrive par accident à l’hôtel et se rapproche de Mavis, la fille de Dracula.

Avec les voix de : Serge Faliu (Dracula), Alex Goude (Jonathan), Virginie Efira (Mavis), Xavier Fagnon (Frank, le monstre de Frankenstein), William Coryn (L’homme invisible), Guillaume Lebon (Wayne, le loup-garou), Daniel Lobe (Murray, la momie)


Bande-annonce vidéo

Voici la bande-annonce de votre film.

Et à 15h50, découvrez la suite avec « Hôtel Transylvanie 2 ».

« Hôtel Transylvanie 2 » : l’histoire

À l’Hôtel Transylvanie, tout paraît idyllique. Tandis que sa fille part rendre visite à ses beaux-parents humains, Drac sollicite l’aide de ses amis Frank, Murray, Wayne et Griffin pour initier son adorable petit-fils Dennis aux subtilités de la monstruosité. Mais la situation se complique avec l’arrivée surprise de Vlad, le père de Drac, un vampire très ancien, ronchon et résolument attaché aux traditions.

Avec : Kad Merad (Voix française de Dracula), Alex Goude (Voix française de Jonathan / Johnny), Virginie Efira (Voix française de Mavis), Michel Galabru (Voix française de Vlad)

