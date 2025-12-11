Ici tout commence du 11 décembre : Pénélope va-t-elle dénoncer Ninon ? Réponse ! (résumé + vidéo épisode 1325 en avance)



Ici tout commence du 11 décembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1325 – Ninon a piégé Pénélope, qui risque gros ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Va-t-elle se sacrifier pour Ninon ou choisir de la dénoncer ?





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 11 décembre – résumé de l’épisode 1325

Pénélope assure à Billie et Gary qu’elle n’a pas triché à l’épreuve et pense que quelqu’un a volé sa carte pour photocopier le sujet. Billie soupçonne Ninon, mais Pénélope refuse de croire sa fille capable de cela. À l’Institut, Gaëtan prend sa défense face à Alice et Olivia ; Alice finit d’ailleurs par envisager que Ninon soit la coupable.

De son côté, Ninon culpabilise d’avoir piégé sa mère. Pénélope la confronte et Ninon avoue tout, affirmant ne plus vouloir de contact avec elle. Pendant ce temps, Billie et Alice fouillent la chambre de Ninon et retrouvent la carte de Pénélope. Quand elles préviennent cette dernière, Pénélope explique déjà savoir la vérité et se dit prête à être renvoyée pour protéger Ninon. Billie juge cela profondément injuste…



Regrettant ses actes, Ninon confie ensuite à Gary qu’elle a tout manigancé. Décidée à se dénoncer, elle se rend dans le bureau d’Anaïs mais découvre que Pénélope lui a déjà dit la vérité : Ninon va passer en conseil de discipline.

À l’Institut, la cheffe Armand affiche les résultats : Malik, Milan et Loup arrivent premiers. Tom propose aux garçons de créer une société secrète d’élite, mais ils refusent. Il insiste ensuite auprès de Malik, avant de tenter de recruter Léonard, qui décline lui aussi. Malik en profite pour proposer à Léonard de passer du temps ensemble.

Loup fête son bon résultat avec Joséphine et Fleur, mais s’éclipse quand elles évoquent son anniversaire. Sur les réseaux, les filles découvrent qu’il aura 18 ans le 12 décembre. Joséphine va le voir : Loup lui confie craindre sa majorité, persuadé que Clotilde et Joachim ne vont pas le garder avec eux. Elle tente de le rassurer mais il ignore que Joséphine, Fleur et Milan préparent une petite fête surprise.

Ici tout commence du 11 décembre 2025 – extrait vidéo

