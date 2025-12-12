Ici tout commence du 12 décembre : Ninon affronte la sanction, Amaury dévoile son vrai visage (résumé + vidéo épisode 1326 en avance)



Ici tout commence du 12 décembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1326 – Ninon passe en conseil de discipline ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et Amaury dévoile son vrai visage face à Carla et Bérénice avant de faire une proposition surprenante à Coline…





Ici tout commence du 12 décembre – résumé de l’épisode 1326

À l’Institut, Ninon raconte qu’elle voulait avouer sa tricherie quand elle a compris qu’Alice avait déjà tout révélé à Anaïs après avoir trouvé la carte de Pénélope dans ses affaires. Contrairement à ce qu’elle pensait, Pénélope ne l’avait donc pas dénoncée. Ninon passe en conseil de discipline et s’en sort avec un simple avertissement : elle devra seulement repasser l’épreuve de pâtisserie avec Pénélope et Gary.

Lors de l’exercice, Ninon refuse d’abord de puiser dans ses souvenirs d’enfance, puis finit par se confier. Leur trio imagine alors une maison en pain d’épices inspirée de ses Noëls, ce qui touche beaucoup Pénélope. Les cheffes goûtent et les félicitent. Seules, Pénélope exprime à Ninon ses regrets et son désir de réparer leur relation ; Ninon admet qu’elle l’espère aussi. Plus tard, Ninon remercie Gary pour son soutien et lui avoue qu’il lui plaît. Ils s’embrassent.



À l’hôtel Jourdain, Léonard aide Ismaël à décorer le sapin et appréhende l’arrivée de Malik, qu’il n’a pas vu depuis longtemps. Malik arrive, raconte qu’il s’est mis à l’escalade pour aller mieux, et invite Léonard à l’accompagner. Celui-ci accepte, même s’il renonce du coup au concert que Gaspard avait prévu avec Maya.

Amaury accompagne Coline à l’hôtel avant son cours. Amaury traite ensuite Carla et Bérénice avec condescendance pour leur mariage, ce qui agace le duo. Plus tard, il rejoint Coline en cuisine et lui reproche de ne pas lui consacrer assez de temps. Gaspard la défend, et Coline repousse la discussion. Quand ils se retrouvent, Coline explique qu’elle n’a pas aimé qu’il la culpabilise. Amaury s’excuse, il avoue sa jalousie et son stress à l’idée de partir bientôt, puis lui propose de venir avec lui à Amsterdam pour un stage. Coline reste prise de court par cette annonce.

Ici tout commence du 12 décembre 2025 – extrait vidéo

