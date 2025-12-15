Ici tout commence du 15 décembre : Coline fait une annonce choc (résumé + vidéo épisode 1327 en avance)



Ici tout commence du 15 décembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1327 – Ninon et Pénélope vont enfin faire la paix ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et Coline, manipulée par Amaury, annonce son départ aux Pays-Bas !





Ici tout commence du 15 décembre – résumé de l’épisode 1327

Après avoir passé la nuit ensemble, Ninon et Gary décident de voir où leur relation peut les mener. Bianca les surprend en train de s’embrasser et se réjouit pour eux. Ninon fait ensuite la paix avec Pénélope, qui lui explique avoir eu peur de tout gâcher en révélant la vérité sur sa naissance. Compréhensive, Ninon préfère toutefois prendre son temps pour reconstruire leur relation.

De leur côté, Alice et Gaëtan font le point : Gaëtan n’est pas pressé de se lancer dans un projet de coparentalité, confiant dans le soutien de sa compagne. Leur couple ressort plus uni que jamais.



À la ferme, Angèle s’inquiète du comportement d’Amaury envers Coline et repère plusieurs signaux alarmants. Malgré les mises en garde de Gaspard, Carla et Bérénice, Amaury se montre manipulateur et monte Coline contre ses amis. Lorsque ces derniers tentent de lui ouvrir les yeux, Coline se braque et annonce sa décision de partir avec lui en Hollande.

Loup fête son anniversaire. Clotilde et Joachim lui offrent un vélo électrique et un contrat jeune adulte, lui permettant de rester vivre chez eux. Très ému, il confie à Joséphine son désir de tenir la promesse faite à sa sœur : récupérer sa garde une fois majeur.

Ici tout commence du 15 décembre 2025 – extrait vidéo

