Ici tout commence du 29 décembre : Loup ment pour Joséphine (résumé + vidéo épisode 1338 en avance)

Ici tout commence du 29 décembre 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1338 – Loup et Joséphine sont en couple ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Mais Loup va mentir pour elle et se faire démasquer…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 29 décembre – résumé de l’épisode 1338

Loup et Joséphine ont passé tout le week-end ensemble. Joséphine demande à Loup d’annuler son service auprès de la cheffe Revero pour rester avec elle… Loup accepte et prétexte devoir aider Joachim. En cuisine, l’absence de Loup intrigue Anouk, qui voit Joachim sans lui… Bianca découvre son mensonge et décidée d’en profiter pour se rapprocher de la cheffe.

Plus tard, Loup est réprimandé par Joachim et Clotilde pour avoir menti à la cheffe. Il leur avoue s’être mis en couple avec Joséphine et vouloir profiter de cette relation, malgré les inquiétudes de Clotilde liées aux problèmes d’addiction de la jeune femme.



De son côté, Joséphine confie à Fleur qu’elle a couché avec Loup et qu’ils se sont mis ensemble. Elle se dit prête après neuf mois de sobriété, mais Fleur s’inquiète aussi de sa dépendance affective. La discussion tourne mal et Fleur quitte la chambre, blessée.

À l’hôtel Jourdain, Denis reproche à Andréa le manque d’implication dans la formation des élèves après des plaintes de clients. Lors d’un cours, Milan et Thelma doivent préparer une chambre en un temps limité. Ils y découvrent un masque en cuir, ce qui provoque leur fou rire et leur vaut une sanction.

Enfin, Zoé et Maya essaient pour s’amuser les robes de mariée de Carla et Bérénice. Elles ignorent que Gaspard les surprend et leur fait croire qu’il a diffusé une vidéo sur le groupe de l’Institut.

Ici tout commence du 29 décembre 2025 – extrait vidéo

