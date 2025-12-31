Ici Tout Commence spoiler : Billie fait son mea-culpa (vidéo épisode du 2 janvier)



Publicité





Ici tout commence spoiler – Billie va finalement faire son mea-culpa auprès de Ferdinand dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, Billie a planté Ferdinand au dernier moment pour le réveillon du 31 et elle lui a menti les yeux dans les yeux !











Publicité





Depuis Ferdinand évite de croiser Billie, il a découvert son mensonge et ne veut plus lui parler. Dans quelques jours, dans le parc de l’institut, Billie vient crever l’abcès et faire son mea-culpa. Mais Ferdinand se fiche de ses excuses, il lui en veut et lui explique que comme il était engagé avec elle, il a refusé de passer le réveillon avec Léonard ! Billie est désolé, Ferdinand s’en va en lui disant qu’il la libère de ses coachings…

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : Joséphine envoie balader Clotilde qui… (vidéo épisode du 2 janvier)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1342 du 2 janvier 2026 : Billie fait son mea-culpa

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.