Ici Tout Commence spoiler : Carla découvre la vérité, le mariage reporté ! (vidéo épisode du 23 décembre)

Ici tout commence spoiler – Coup de théâtre à l’approche du mariage de Carla et Bérénice dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Au lendemain de leur enterrement de vies de jeunes filles, tout est remis en question.











Et pout cause, le plan de Gaspard a été dévoilé au grand jour. Carla est sous le choc de découvrir que Bérénice est mêlée à ça, elle ne comprend pas comment elle a pu accepter que César drague Coline pour l’éloigner d’Amaury…

Bérénice est désolée, elle précise qu’au début elle était contre. Carla, de son côté, annonce à Bérénice qu’elle lui pardonne, elle est la femme de sa vie ! Mais elles doivent trouver une nouvelle date pour le mariage… Elles espèrent que l’hôtel Jourdain aura une autre dispo rapidement.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1322 du 23 décembre 2025 : Alice veut plonger à l’hôtel Jourdain

