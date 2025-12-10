La femme de Jimmy Mohamed l’accuse de violences psychologiques et d’un double discours sur la nutrition



Publicité





C’est un témoignage choc qui a secoué les réseaux sociaux hier. Souailla Mohamed, l’épouse de Jimmy Mohamed, médecin influent, chroniqueur santé et animateur du Magazine de la santé sur France 5, a pris la parole publiquement à travers plusieurs stories Instagram pour révéler ce qu’elle décrit comme des violences psychologiques au sein de leur couple.





Un récit qui tranche radicalement avec l’image du médecin médiatique, suivie par des centaines de milliers d’internautes pour ses conseils bien-être et nutrition.







Publicité





Des accusations de violences psychologiques

Dans une première story, l’épouse de Jimmy Mohamed dénonce les violences psychologiques qu’elle aurait subies : « Comment aider une personne victime de violences psychologiques par son mari médecin ? Qui va jusqu’à essayer de faire croire qu’elle a des hallucinations ? »

Elle indique ensuite vouloir comprendre « comment aider » de telles victimes, laissant entendre qu’elle parle de sa propre situation.



Publicité





Elle affirme qu’il n’applique pas ses propres conseils nutritionnels

Dans une autre story, elle évoque longuement leur quotidien autour de la nutrition, domaine dans lequel Jimmy Mohamed a bâti une partie de sa notoriété. Elle raconte avoir passé un diplôme de nutrition, analysé les aliments, cuisiné “healthy” et accompagné son mari dans la prévention et l’équilibre alimentaire.

Elle affirme cependant que le médecin continuerait à consommer des produits ultra-transformés en cachette, allant jusqu’à les laisser dans sa voiture, car il lui serait “interdit que ça rentre à la maison”. Elle dénonce ainsi une dissonance entre l’image publique du médecin et sa pratique personnelle.

Elle confirme la séparation : “Je suis arrivée au bout du rouleau”

Dans deux nouvelles publications, elle confirme qu’ils sont séparés, et explique pourquoi elle a décidé de s’exprimer : « Merci pour tous vos messages d’amour. Certaines avaient bien compris avec mon absence, ma perte de poids, que ça n’allait pas depuis un moment. Après 15 ans de mariage, 3 enfants, si j’en arrive à partager ça (…) c’est que je suis arrivée au bout du rouleau. »

Elle insiste sur le fait que sa démarche n’est pas motivée par la recherche de visibilité : « Ceux qui me suivent depuis un moment savent que je n’ai jamais été en quête de lumière. Il ne s’agissait pas de laver son linge sale mais d’utiliser la plateforme qui a détruit la morale. »

Elle évoque aussi la dissonance entre les prises de parole publiques du médecin — notamment sur la santé mentale, le soutien aux femmes enceintes ou le bien-être — et ce qu’elle affirme avoir vécu.

Malgré les accusations personnelles, elle nuance : « Les conseils qu’il peut donner n’en sont pas moins valables. Continuez à bannir les produits ultra-transformés. »

Un témoignage qui fait l’effet d’une bombe

Ces révélations publiques — encore non commentées par Jimmy Mohamed au moment de la publication de cet article — suscitent de vives réactions sur les réseaux sociaux. Le récit mêle vie privée, influence médiatique, santé mentale et pression de l’image publique, des thèmes particulièrement sensibles.

L’affaire devrait continuer de faire parler dans les prochains jours, d’autant que l’épouse du médecin affirme avoir longtemps gardé le silence avant de “craquer” face à ce qu’elle considère comme une injustice.