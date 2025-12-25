« Le plan parfait du Père Noël » et « Maman, j’ai encore raté l’avion » : vos films cet après-midi sur TF1 (25 décembre)



Les films « Le plan parfait du Père Noël » et « Maman, j’ai encore raté l’avion » sont au programme ce jeudi après-midi sur TF1. De quoi s’occuper en famille en ce jour de Noël !





A suivre dès 14h sur TF1, ou via la fonction direct de TF1+.







« Le plan parfait du Père Noël » : histoire, synopsis et interprètes (inédit)

Christina Chance est la vedette de sa propre série web, Les astuces de Christina Chance, une émission culinaire qui met en scène l’image d’une famille parfaite. La marque d’objets du quotidien Love Handles lui propose d’en devenir l’ambassadrice à condition d’atteindre deux millions d’engagements en animant des lives « Spécial Noël » tout au long du 24 décembre. Mais l’arrivée imprévue de Devon, cadre marketing chez Love Handles et fervent admirateur de Christina, vient bouleverser le tournage. Car hors caméra, la véritable Christina est loin de correspondre au personnage qu’elle incarne, au grand désenchantement de Devon.



Avec : Tori Anderson (Christina Chance), Mykee Selkin (Devon), Habree Larratt (Kaylee Chance), Declan Cassidy (Hugo Chance)

Et à 15h35 « Maman, j’ai encore raté l’avion » : l’histoire, les interprètes

Un an après avoir été laissé accidentellement seul chez lui à Noël et avoir contrecarré les plans de deux cambrioleurs maladroits, Kevin rêve de passer enfin les fêtes en famille. Mais le chaos à l’aéroport bouleverse ses plans : il se trompe d’avion et atterrit seul à New York !

Avec : Macaulay Culkin (Kevin McCallister), Joe Pesci (Harry Lime), Daniel Stern (Marv Merchants), John Heard (Peter McCallister), Catherine O’Hara (Kate McCallister)