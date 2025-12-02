Les 12 coups de midi du 2 décembre : pas d’élimination pour Cyprien, qui est dans l’étoile mystérieuse ?



Les 12 coups de midi du 2 décembre 2025, 75ème victoire de Cyprien – Pas d’élimination mais une 75ème victoire pour Cyprien ce mardi midi pour bien débuter la semaine dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». La rumeur était donc fausse et Cyprien a fait fort aujourd’hui avec un Coup de Maître à 30.000 euros aujourd’hui !











Les 12 coups de midi du 1er décembre, un chat sur l’étoile mystérieuse

Cyprien voit sa cagnotte personnelle monter au total de folie de 350.404 euros de gains et cadeaux. Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, il a proposé le nom de Marion Cotillard mais c’est raté ! On a toujours deux indices : Monte-Carlo en photo de fond et un chat noir !

Avec ces indices, chez Stars-Actu, on pense à Grace Kelly : actrice devenue princesse de Monaco, elle a joué dans « La main au collet » d’Alfred Hitchcock dans lequel un cambrioleur est surnommé « Le Chat ».

Noms déjà proposés : Scarlett Johansson, Angèle, Lionel Messi, Marion Cotillard



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 2 décembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+