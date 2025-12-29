Les 12 coups de midi du 29 décembre : Cyprien toujours pénalisé par la nouvelle règle, rien de plus sur l’étoile



Publicité





Les 12 coups de midi du 29 décembre 2025, 101ème victoire de Cyprien – On peut dire que la progression des gains de Cyprien est clairement ralentie depuis le lancement de la nouvelle règle du Coup de Maître dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Aujourd’hui encore, à cause d’une adversaire plus que moyenne, il n’a remporté que 200 euros à partager avec un téléspectateur !











Publicité





Les 12 coups de midi du 29 décembre, rien de plus sur l’étoile mystérieuse

Cyprien voit sa cagnotte totaliser 473.999 euros de gains et cadeaux mais maintenant que ses gains dépendent de ses adversaires, ça progresse plus beaucoup et il va être rare de pouvoir faire une proposition pour l’étoile mystérieuse !

Du côté de l’étoile, toujours pas le moindre indice en dehors de la photo de fond, le désert d’Oman. Ce décor renvoie notamment aux films « Dune » et « Star Wars, épisode IX : L’Ascension de Skywalker », tous deux tournés sur place. Timothée Chalamet et Zendaya ayant déjà figuré sur l’étoile mystérieuse, la piste mènerait plutôt vers Mark Hamill, Oscar Isaac ou encore Daisy Ridley. Affaire à suivre au fil des prochains indices !

Noms déjà proposés pour cette étoile : Johnny Hallyday



Publicité





Les 12 coups de midi, vidéo replay du 29 décembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+