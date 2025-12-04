Les 12 coups de midi du 4 décembre : qui est derrière l’étoile mystérieuse ? Réponse !



Les 12 coups de midi du 4 décembre 2025, 77ème victoire de Cyprien – Nouvelle victoire de Cyprien ce jeudi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a buté sur une question du Coup de Maître et a remporté 2000 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 4 décembre, Grace Kelly sur l’étoile mystérieuse

De quoi faire monter la cagnotte de Cyprien à 352.404 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a désormais 3 indices : Monte-Carlo en photo de fond, un chat noir, et un cygne.

Avec ce nouvel indice, chez Stars-Actu, on est convaincu qu’il s’agit bien de Grace Kelly : actrice devenue princesse de Monaco, elle a joué dans « La main au collet » d’Alfred Hitchcock dans lequel un cambrioleur est surnommé « Le Chat », et le cygne fait référence au film du même nom dans lequel elle a joué.

Noms déjà proposés : Scarlett Johansson, Angèle, Lionel Messi, Marion Cotillard



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 4 décembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+