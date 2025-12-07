Les 12 coups de midi du 7 décembre : 80ème victoire de Cyprien, qui est sur l’étoile mystérieuse ?



Les 12 coups de midi du 7 décembre 2025, 80ème victoire de Cyprien – Cyprien a signé sa 80ème victoire ce dimanche midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Et il a fait fort avec un Coup de Maître à 20.000 euros !











Les 12 coups de midi du 7 décembre, un nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

Cyprien fait grimper sa cagnotte à l’impressionnant total de 363.404 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, on a 4 indices : Monte-Carlo en photo de fond, un chat noir, un cygne, et un chapeau. Cyprien semble enfin avoir reconnu Monaco, il a donc proposé le nom du pilote de F1 Charles Leclerc, mais c’est raté !

Rappelons que derrière cette étoile, il s’agit de Grace Kelly : actrice devenue princesse de Monaco, elle a joué dans « La main au collet » d’Alfred Hitchcock dans lequel un cambrioleur est surnommé « Le Chat », et le cygne fait référence au film du même nom dans lequel elle a joué.

Noms déjà proposés : Scarlett Johansson, Angèle, Lionel Messi, Marion Cotillard, Charles Lecerc



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 7 décembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+