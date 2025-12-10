Ligue des Champions : suivre Bilbao / PSG en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Ligue des champions 10 décembre 2025 – Bilbao / PSG en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur Canal+ ! La Ligue des Champions se poursuit ce mercredi soir avec le match entre le Paris Saint-Germain et l’Athletic Club de Bilbao.





Un match à suivre dès 20h50 sur Canal+, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Ce mercredi soir, l’Athletic Bilbao accueille le PSG au stade San Mamés pour la 6ᵉ journée de la phase de groupe de la UEFA Champions League. Un match décisif pour les Parisiens qui visent une qualification directe pour les huitièmes.

Pour Bilbao, c’est un contre-la-montre : avec 4 points avant le match, le club basque doit impérativement gagner pour espérer poursuivre l’aventure européenne ou se qualifier pour les barrages. Pour le PSG, c’est une opportunité de consolider sa place en phase finale, malgré des absences importantes dans l’effectif.



Bilbao / PSG – Composition des équipes

🔵 Bilbao (composition probable) : Simon – Areso, Vivian, Berchiche (cap), Boiro – Ruiz de Galarreta, Jauregizar – Berenguer, Sancet, Nico Williams – Guruzeta

🔵 PSG (composition probable) : Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos (cap), Pacho, Nuno Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Barcola, Lee, Kvaratskhelia.

Bilbao / PSG en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 20h50. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas abonné, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

Bilbao / PSG, match de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+.